Сочи, Краснодарский край, 22 октября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Урегулирование проблем на границе Армении и Азербайджана невозможно решить без участия России. Об этом 21 октября заявил президент РФ Владимир Путин на Валдайском форуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения и Азербайджан

Следите за развитием событий в трансляции: «Выступление Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай»»

«Здесь, конечно, без участия России невозможно ничего сделать. Здесь нам, пожалуй, никто и не нужен, кроме двух сторон и России», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что у Генштаба Минобороны РФ есть карты, на которых указаны границы между Армянской ССР и Азербайджанской ССР, но этого недостаточно. Баку и Еревану нужно будет пойти на взаимные компромиссы по выравниванию границ так, чтобы это устроило обе стороны.

Напомним, с мая отношения Еревана и Баку стали обостряться. 12 мая ВС Азербайджана зашли на территорию Армении в районе Черного озера Сюникской области. 12 сентября на дороге Горис — Капан, проходящей по Сюникской области Армении, сотрудники полиции Азербайджана установили пост на участке, который заходит на подконтрольную Баку территорию, если учитывать карты советского периода.