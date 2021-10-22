Москва, 22 октября, 2021, 08:56 — ИА Регнум. Активное участие граждан в вакцинации и соблюдение профилактических мер с учётом вводимых в настоящее время ограничений должно предотвратить рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом заявила 22 октября заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Дарья Драй ИА REGNUM Люди в масках

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

Она прокомментировала указ президента РФ Владимира Путина, в соответствии с которым дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими для недопущения дальнейшего распространения COVID-19, а также меры, которые предпринимают власти регионов.

«Если население сейчас продолжит активную вакцинацию и ревакцинацию и будет скрупулезно соблюдать меры предосторожности, то, возможно, вводимых временных более жестких ограничительных мер будет достаточно, так как расслабляться сейчас категорически нельзя», — сказала Пшеничная РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, социологический опрос показал, что почти 60% граждан одобрили введение дополнительных нерабочих дней.

Читайте также: Около 60% жителей РФ поддержали введение нерабочих дней — опрос