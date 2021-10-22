Москва, 22 октября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Почти 60% российских граждан одобряют решение властей, объявивших дополнительные выходные дни на пике эпидемии коронавируса. Таковы результаты исследования сервиса «Зарплата.ру».

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане в масках на улице

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Авторы исследования указали, что 59% опрошенных поддерживают решение о введении дополнительных нерабочих дней. Против этой меры высказался 31% респондентов, а каждый десятый затруднился с ответом.

«Среди причин, по которым большинство россиян удовлетворены введением нерабочих дней — возможность дополнительного отдыха (66%), возможность заняться здоровьем (11%), уверенность, что это поможет в борьбе с эпидемией (5%)», — цитирует итоги исследования ТАСС.

Намерены поехать в путешествие 36% опрошенных, провести время с семьёй — 27%, выспаться — 14%, заняться спортом — ещё 5%. В опросе, который проходил с 19 по 21 октября по всей стране, участвовали 1526 респондентов.

Как сообщало ИА REGNUM, указом президента России Владимира Путина дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими. Работникам при этом сохранят заработную плату.

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