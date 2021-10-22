Кишинёв, 22 октября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 21 октября выявили 1787 случаев заражения коронавирусом в ходе 9264 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 323 469 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 302 147 человек, в том числе 1450 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 2731 пациента с COVID-19, из которых 251 находится в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 7372 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали 26 таких случаев.

Днём ранее в стране выявили 2068 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 9965 тестов. Выздоровевшими врачи признали 1483 человека, умерли 38 пациентов с COVID-19.