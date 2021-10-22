Амстердам, 22 октября, 2021, 08:23 — ИА Регнум. Новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, которому присвоено обозначение AY.4.2, распространяется на территории Нидерландов на протяжении последних десяти недель, 21 октября сообщили в пресс-службе Национального института общественного здравоохранения королевства (RIVM).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В ведомстве отметили, что на эту разновидность коронавируса приходится около 0,1−0,2% всех случаев инфицирования в стране. Кроме того, по информации RIVM, доля AY.4.2 почти не увеличивается, что может говорить о малой степени его заразности.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября Национальный институт общественного здравоохранения Нидерландов объявил, что в стране зафиксирован резкий подъем суточных случаев инфицирования коронавирусом. За 24 часа в королевстве выявили 4609 новых носителей SARS-CoV-2.