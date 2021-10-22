Каир, 22 октября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. В отелях Египта перестали действовать «ковидные» ограничения на прием туристов, сообщили в министерстве туризма и древностей республики.

Египет

«Египетские отели отныне могут работать с полной загрузкой и принимать постояльцев без ограничений», — сообщили в министерстве.

Вместе с тем, уточнили там, предосторожности, направленные на борьбу с распространением коронавируса, должны соблюдаться неукоснительно.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что среди выездных направлений самой популярной страной у российских туристов стал Египет.

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