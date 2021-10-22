Сочи, Краснодарский край, 22 октября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Вторая нитка газопровода «Северный поток — 2» будет заполнена газом уже до конца 2021 года. Об этом в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент РФ Владимир Путин.

Nord-stream2.com «Северный поток — 2»

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«До конца текущего года, в декабре — в середине или конце декабря — будет завершена технологическая работа по заполнению второй газовой трубы «Северного потока — 2», — уточнил глава государства.

Он также добавил, что увеличение поставок газа в Европу возможно «хоть послезавтра». Единственным условием является сертификация оператора «СП-2» регулятором ФРГ.

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Как сообщало ИА REGNUM, о завершении строительства газопровода «Северный поток — 2» Газпром объявил 10 сентября. 4 октября началось заполнение газом первой нитки трубопровода. 18 октября оператор СП-2, компания Nord Stream 2 AG, сообщил о заполнении первой нитки техническим газом в объёме приблизительно 177 млн куб. м, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе. Давление в трубах газопровода достаточное для начала транспортировки газа, проект готов к работе.

Добавим, что председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст и глава комитета по экономическому сотрудничеству и развитию Петер Рамзауэр уверены, что скорейший запуск газопровода «Северный поток — 2» может поспособствовать урегулированию ситуации на европейском энергетическом рынке.