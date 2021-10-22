Тегеран, 22 октября, 2021, 08:04 — ИА Регнум. 21 октября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране увеличилось до 124 763, причем 178 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 178 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 124 763», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 11 788 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1654 иранца госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 5 375 475 пациентов из общего числа 5 833 525 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В заявлении подчеркивается, что 4486 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 50 036 416 иранцев получили первую дозу вакцины против коронавируса, а 27 604 934 человека на данный момент получили вторую дозу вакцины против COVID-19.