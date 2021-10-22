Магадан, 22 октября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. В Магаданской области с 30 октября только с наличием QR-кодов взрослое население сможет посещать общественные места, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кодов на входе

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Новые правила прописаны в постановлении правительства Колымы от 21 октября.

Отмечается, что предъявлять QR-код жители Магаданской области будут обязаны при посещении кафе и ресторанов, дискотек и баров, театров и кинотеатров, музеев, библиотек, а также бань, массажных салонов, соляриев и солярии.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Сахалина приняли решение не вводить в регионе для посещения мест массового скопления людей QR-коды.