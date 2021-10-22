Бангкок, 22 октября, 2021, 07:48 — ИА Регнум. Власти Таиланда намерены отменить требование о прохождении обязательного карантина для вакцинированных туристов с ноября 2021 года. Соответствующее решение принял премьер-министр страны Прают Чан-Оча, сообщает Вьетнамское новостное агентство (VNA).

Таиланд

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Сообщается, что соответствующий план был принят в связи с намерениями властей королевства оживить туристическую отрасль страны, пострадавшей от пандемии коронавирусной инфекции. С 1 ноября на территорию Таиланда без прохождения карантина смогут въехать полностью прошедшие вакцинацию против COVID-19 туристы из 46 стран.

Ранее власти Таиланда планировали ввести подобный механизм въезда на территорию королевства всего для десяти стран, однако позднее решение было пересмотрено. При этом популярные курорты, как Бангкок и Паттайя, уже готовятся принять туристов.

По последним данным, в Таиланде с начала пандемии выявили около 1,8 млн случаев заражения коронавирусом нового типа. На территории королевства от осложнений COVID-19 умерли более 18,4 тыс. человек.