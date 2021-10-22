Куала-Лумпур, 22 октября, 2021, 07:39 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки скончались 96 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на малазийской территории выросло до 28 234 человек. Также за минувшие сутки в стране выявили 6210 носителей SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 2 413 592 случая заражения коронавирусом нового типа.

В настоящее время в королевстве числится почти 90 тыс. активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 666 пациентов находятся в реанимации, включая 306 человек, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Отмечается, что к 22 октября в Малайзии привили 71,8% жителей против коронавирусной инфекции. Тем не менее резкого спада заболеваемости в королевстве не наблюдается. В стране по-прежнему выявляют несколько тысяч инфицированных ежесуточно.