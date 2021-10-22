В Мадриде частично отменили ношение масок в школах
Мадрид, 22 октября, 2021, 06:53 — ИА Регнум. С 25 октября маски больше не будут обязательными в школах автономного сообщества Мадрид во время перемен и на улице. Об этом говорится в объявлении, сделанном главой автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо на пленарном заседании Ассамблеи Мадрида, сообщает агентство EFE.
Цитата из видео на YouTube
Исабель Диас Аюсо
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Таким образом, Мадрид становится первым автономным регионом, где маска больше не является обязательной в школах на переменах.
При этом испанская Каталония уже сделала более гибким использование масок в школах, но только при проведении мероприятий на открытом воздухе и соблюдении дистанции.