Мадрид, 22 октября, 2021, 06:53 — ИА Регнум. С 25 октября маски больше не будут обязательными в школах автономного сообщества Мадрид во время перемен и на улице. Об этом говорится в объявлении, сделанном главой автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо на пленарном заседании Ассамблеи Мадрида, сообщает агентство EFE.

Цитата из видео на YouTube Исабель Диас Аюсо

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Таким образом, Мадрид становится первым автономным регионом, где маска больше не является обязательной в школах на переменах.

При этом испанская Каталония уже сделала более гибким использование масок в школах, но только при проведении мероприятий на открытом воздухе и соблюдении дистанции.