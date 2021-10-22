Веллингтон, 22 октября, 2021, 06:48 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 129 случаев заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского министерства здравоохранения.

Новая Зеландия

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Отмечается, что 120 зараженных выявили в городе Окленде, где находится крупнейший очаг распространения инфекции. Еще девять пациентов выявили в городе Ваикато. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2 в Новой Зеландии достигло 2389. При этом большинство из них приходится на город Окленд.

В настоящее время в медучреждениях страны лечится 41 пациент с коронавирусной инфекцией. Из них пятеро помещены в палаты интенсивной терапии.