Москва, , 06:43 — REGNUM Речь президента РФ Владимира Путина с критикой подхода некоторых западных стран не должна сказаться на отношениях с ними. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Владимир Путин и Дмитрий Песков Kremlin.ru

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«Нет, никоим образом она не должна сказаться на отношениях с западными странами», — сказал Песков.

Он напомнил, что «Россия была, есть и будет неотъемлемой частью Европы».