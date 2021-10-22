Москва, 22 октября, 2021, 06:43 — ИА Регнум. Речь президента РФ Владимира Путина с критикой подхода некоторых западных стран не должна сказаться на отношениях с ними. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дмитрий Песков

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"Нет, никоим образом она не должна сказаться на отношениях с западными странами», — сказал Песков.

Он напомнил, что «Россия была, есть и будет неотъемлемой частью Европы».