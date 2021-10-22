Москва, 22 октября, 2021, 06:38 — ИА Регнум. Возможность публичного проведения ревакцинации от COVID-19 президента РФ Владимира Путина зависит сугубо от его решения. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИА REGNUM Путин

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«Это будет зависеть от мнения президента», — сказал Песков.

Он отметил, что не знает, изменилось ли мнение президента страны, который делал укол первыми двумя дозами вакцины в закрытом режиме: «Как он решит, так и будет. Но это личное решение человека».

Ранее Владимир Путин привился двумя дозами вакцины «Спутник V».