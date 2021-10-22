Канберра, 22 октября, 2021, 05:51 — ИА Регнум. Международные авиаперелёты возобновит крупнейший авиаперевозчик в Австралии компания Qantas. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба авиакомпании.

Pixabay.com Самолёт

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Международные авиаперелёты возобновляются с 23 октября. Первые авиарейсы направятся из Сиднея в Сингапур. Уточняется, что возобновление авиарейсов произошло на четыре недели раньше намеченного срока, самолёты в Сингапур будут отправляться три раза в неделю. С 18 декабря текущего года планируется авиаперелёты в Сингапур сделать ежедневными.

Начиная с 16 декабря самолеты Jetstar (компания-лоукостер, принадлежащая Qantas) будут осуществлять перелёты в Сингапур из Мельбурна и Дарвина. Кроме того, Qantas сообщила о возобновлении после десятилетнего перерыва авиамаршрута Сидней — Дели. В Индию авиарейсы будут запущены с 6 декабря, а с 7 декабря авиакомпания запускает рейсы на Фиджи.

Также с середины декабря текущего года возобновляются авиарейсы в Гонолулу, Ванкувер, Токио и Новую Зеландию.

План возобновления пассажирских авиаперевозок был сдвинут после пересмотра федеральным правительством комплекса ограничений и отмены многих из них для вакцинированных граждан. Кроме того, границы Австралии тоже открываются для привитых от COVID-19 граждан. Эти решения позволят вернуться на рабочие места 22 тыс. сотрудникам авиакомпании.

Ранее ИА REGNUM сообщало о снятии всех ограничений по внутренним авиаперевозкам в Индии.