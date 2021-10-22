Лондон, 22 октября, 2021, 05:41 — ИА Регнум. Председатель совета Британской ассоциации медиков Чаанд Нагпол считает, что правительство Великобритании проявляет халатность, отказываясь вводить усиленные меры против распространения коронавируса. Об этом 21 октября сообщил журнал New Scientist.

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Глава союза объяснил, что у британского правительства есть «план Б» на случай нового подъёма заболеваемости COVID-19. Он включает обязательную изоляцию граждан, получение ими сертификатов, подтверждающих COVID-статус, а также призыв работать из дома.

«По собственному признанию министра здравоохранения, скоро мы сможем регистрировать 100 тыс. случаев в день, и теперь у нас такое же количество еженедельных смертей от коронавируса, как и в марте, когда страна находилась в изоляции», — сказал Нагпол и добавил, что перечисленные в «плане Б» требования «являются нормой во многих других странах».

Как сообщало ИА REGNUM, в Великобритании за последние сутки выявили 49 139 новых случаев заражения коронавирусом. Показатель стремительно приближается к максимуму за всё время эпидемии (в марте 2021 года — 59 937 заболевших в день).