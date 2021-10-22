Брюссель, 22 октября, 2021, 05:08 — ИА Регнум. Лидеры стран Евросоюза призвали Еврокомиссию ускорить работу по взаимному признанию сертификатов о вакцинации со третьими странами. Об этом говорится в материалах, подготовленных 21 октября по итогам первого дня саммита в Брюсселе.

Саммит ЕС

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«Евросовет призывает Еврокомиссию ускорить свою работу по взаимному признанию сертификатов с третьими странами», — говорится в заявлении.

Участники саммита отметили, что эта мера будет способствовать свободному передвижению внутри Евросоюза и въезду страны объединения.

Напомним, признания сертификатов о вакцинации от COVID-19 в Евросоюзе добивается Россия. В настоящее время такие документы могут выдавать государства ЕС, однако остальные члены европейского объединения могут по собственному усмотрению принимать или не принимать их.