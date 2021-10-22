Якутск, 22 октября, 2021, 05:07 — ИА Регнум. Глава Якутии Айсен Николаев поручил премьер-министру региона Андрею Тарасенко обеспечить запас кислорода для пациентов с коронавирусной инфекцией. Проблемы с транспортировкой жизненно важного в пандемию ресурса могут возникнуть из-за ледостава на реке Лена, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе правительства республики.

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Второе поручение премьер-министру республики — повысить темпы вакцинации. Выполнение плана по прививкам от COVID-19 просело в Усть-Алданском, Чурапчинском и Намском районах Якутии, так вакцинированы менее 70% от необходимого количества. Этот показатель глава региона назвал крайне низким и отметил также снижение темпов вакцинации в Якутске.

Айсен Николаев подчеркнул, что сложнейшие вопросы по борьбе с коронавирусной инфекцией нужно решать вместе, с осознанием всей полноты ответственности за порученные фронты работы.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября Айсен Николаев сделал устный выговор Андрею Тарасенко за то, что в регион не были закуплены кислородные станции. Глава Якутии повысил голос и сильно ударил кулаком по столу. После этого в бюджете заложили средства на приобретение кислородных станций.