Москва, 22 октября, 2021, 04:45 — ИА Регнум. Министерство культуры России не обладает достаточной информацией, чтобы спрогнозировать последствия закрытия кинотеатров в стране в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Александр Комаров ИА REGNUM Кинотеатр не работает

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"На данный момент мы не можем прогнозировать, как введение ограничений повлияет на рынок кинопроката, так как пока неизвестно, какие регионы, помимо Москвы, примут аналогичные ограничения и сколько они продлятся», — объяснили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, последние дни октября и вся первая неделя ноября объявлены в России нерабочими в связи с распространением коронавируса. Власти регионов России самостоятельно определяют ограничительные меры для недопущения распространения COVID-19.

Так, в Москве до 7 ноября будет приостановлена работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, а также отдыха и развлечений, включая кинопоказы. В связи с этим многие прокатчики уже объявили о переносе крупных релизов на более поздний срок.