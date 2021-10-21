Тирана, 21 октября, 2021, 23:58 — ИА Регнум. В Албании 21 октября сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 3677 пациентов выявили 566 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели в стране еще 513 пациентов.

Godo Quine Влёра. Албания

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В министерстве здравоохранения и социальной защиты страны заявили, что всего в Албании выявили 180 029 случаев заражения коронавирусом, 170 730 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2855 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них шесть умерли за последние 24 часа. В стране зафиксирован рост смертности.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 6444, из них 3208 приходятся на Тирану. На стационарном лечении находятся 137 пациентов. Если в соседнем Косово ситуация с коронавирусом стабилизировалась, в Албании число смертей за последний месяц возросло и уже превысило уровень 10 человек в день.