Приштина, Сербия, 21 октября, 2021, 23:54 — ИА Регнум. По данным Института общественного здравоохранения Косово, в результате исследования 2198 образцов 21 октября в крае выявили 18 носителей коронавируса. 23 человека признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Diego Delso Призрен, Косово

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Всего в Косово с начала пандемии выявили 160 531 случай заражения, не считая сербское население края, 157 106 пациентов уже здоровы, около трех тысяч человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, — за последние сутки смертей не зарегистрировали.

Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей в крае. Число активных выявленных случаев заражения коронавирусом в Косово вновь снижается и составляет 510. Обе дозы вакцины от COVID-19 вкололи свыше 50% взрослого населения Косово — обе дозы вакцины получили 686 238 человек.