Скопье, 21 октября, 2021, 23:46 — ИА Регнум. В Северной Македонии 21 октября в результате исследования 3073 образцов выявили 490 новых носителей коронавируса. 201 пациент в стране выздоровел. За прошедший день в стране умерли 11 пациентов с COVID-19, также были зарегистрированы три смерти, произошедшие ранее.

Mike Norton Скопье

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Каждые три дня в стране с населением в два миллиона умирает свыше 50 человек с коронавирусной инфекцией.

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала эпидемии в стране выявили 198 646 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии 185 660 пациентов выздоровели. Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 7012. Число активных случаев заражения составляет 5974.

Вакцинацию от COVID-19 прошло менее 50% взрослого населения Северной Македонии.