Белград, 21 октября, 2021, 23:47 — ИА Регнум. В центре Белграда 21 октября собралось около 200 человек для того, чтобы выразить протест против решения правительства Сербии о введении ковид-паспортов. Об этом сообщил телеканал Н1.

Bestalex Парламент Сербии. Белград

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Протестующие собрались перед зданием парламента Сербии и блокировали часть улицы, которая ведет к парламенту.

Демонстранты сообщили репортерам телеканала о том, что они борются за свободу передвижения, которую введение ковид-паспортов ограничивает.

Напомним, что в Сербии 21 октября было зарегистрировано более 7300 новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в стране от COVID-19 умерло 59 человек.