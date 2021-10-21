Скопье, 21 октября, 2021, 23:39 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче 21 октября заявил, что в результате обследования 500 школьников у них не было выявлено коронавируса. Школьники были обследованы в рамках скрининга, в котором примут участие 8200 детей.

Zdravstvo.gov.mk Венко Филипче

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, большая часть обследованных учится в Скопье, но тесты проводились и в других городах.

Каждые три дня в Северной Македонии умирает 50 пациентов с COVID-19, при этом вакцинацию от коронавируса прошло менее половины взрослого населения.