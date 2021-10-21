Сочи, Краснодарский край, 21 октября, 2021, 22:55 — ИА Регнум. Руководители Азербайджана и Армении проявили мудрость, остановив войну в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, заявил 21 октября президент РФ Владимир Путин на заседании международного клуба «Валдай».

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном

Следите за развитием событий в трансляции: «Выступление Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай»»

Отметив, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян смогли, «несмотря на весь трагизм происходящих событий», «подняться над сиюминутной конъюнктурой политической и принять очень ответственное решение», Путин сказал:

«Всё-таки президенту Алиеву и премьер-министру Пашиняну удалось остановить кровопролитие».

Президент РФ добавил, что удалось сберечь жизни людей. Теперь необходимо «создать условия долгосрочного урегулирования в регионе в целом». Для этого нужна надёжная договорённость между Баку и Ереваном, чтобы обе стороны оценили «преимущества мирного сосуществования».