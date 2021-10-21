Москва, 21 октября, 2021, 22:22 — ИА Регнум. Дежурные нотариальные конторы будут работать во всех российских регионах в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Нотариус

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

Отмечается, что все дежурные нотариальные конторы будут работать с полным соблюдением необходимых санитарных и профилактических мер. Их адреса будут размещены на сайтах региональных нотариальных палат.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней на период с 30 октября по 7 ноября в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.