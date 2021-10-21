Сочи, Краснодарский край, , 22:11 — REGNUM Американская сторона не должна снимать с себя ответственности за то, что произошло в Афганистане, заявил 21 октября президент РФ Владимир Путин на заседании международного клуба «Валдай».

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Отметив, что глава США Джо Байден правильно сделал, что вывел контингент из Афганистана, Путин сказал:

«Но поскольку они всё-таки, как вы сказали, эту кашу заварили, тоже не должны снимать с себя ответственности за происходящие события и за будущие».

Он добавил, что народу Афганистана нужно помогать, для этого есть разные способы — прежде всего, «финансовые, в том числе и у Европы». Глава России напомнил, что и европейцы «несут ответственность за то, что там произошло».

Путин подчеркнул, что «нельзя повторять ошибок прошлого, нельзя навязывать афганскому народу то, что пытался навязать Советский Союз».

Владимир Путин «Нельзя навязывать афганскому народу то, что пытались навязать США».

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