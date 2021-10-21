Сочи, Краснодарский край, , 22:02 — REGNUM Сотрудничество России и США в борьбе с терроризмом не только возможно, но и необходимо в современных условиях. Об этом заявил 21 октября президент России Владимир Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Выступление Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай»»

Российский лидер отметил, что спецслужбы двух стран находятся в контакте по соответствующим вопросам, однако это взаимодействие могло бы быть более глубоким.

По словам Путина, терроризм является общей угрозой, которая «не становится менее опасной, чем 20 лет назад». «Более того, мы видим расширение этой угрозы. Она носит глобальный характер, и эффективно бороться с ней нужно только объединяя усилия», — подчеркнул он.

Президент добавил, что Москва благодарна Вашингтону за информацию, которая позволила предотвратить теракты на российской территории, и будет делать всё возможное, что также своевременно передавать необходимую информацию американским коллегам.