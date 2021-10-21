Москва, 21 октября, 2021, 21:52 — ИА Регнум. Спрос на перелёты между регионами России вырос в полтора раза после объявления нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Турист

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Отмечается, что наиболее высоким спросом пользуются поездки в Москву, Санкт-Петербург и южные регионы России.

Так, на Москву приходится 22% оформленных авиабилетов с вылетом в период нерабочих дней, в Санкт-Петербург намерены отправиться 12,8% пассажиров, в Сочи — 7,4%, в Симферополь — 4,4%, в Минеральные Воды — 4,1%.

Сообщается, что путешествие по России выбрали 87,6% пассажиров, купивших билеты на указанный период, но рост спроса наблюдается и на зарубежных направлениях. Наибольшее число бронирований приходится на Узбекистан, Армению, Турцию, Киргизию, Азербайджан, Молдавию, Белоруссию, Кипр, Казахстан и Египет.

Следует отметить, что растет также и число возвратов ранее приобретённых билетов, но их доля составляет лишь около 5% от продаж.

Как передавало ИА REGNUM, накануне президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней на период с 30 октября по 7 ноября в связи с ухудшением ситуации с COVID-19 в стране.

Вице-премьер Татьяна Голикова призвала граждан во избежание распространения коронавируса воздержаться от поездок в другие регионы страны в нерабочие дни.