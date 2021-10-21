Рим, 21 октября, 2021, 21:49 — ИА Регнум. Скончавшаяся через 9 дней после прививки вакциной AstraZeneca 18-летняя итальянка Камилла Канепа не имела никаких патологий и не принимала никаких лекарств, передают национальные СМИ в четверг, 21 октября, со ссылкой на данные вскрытия.

Poliziadistato.it Вакцинация от коронавируса в Италии

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Не было никаких причин для появления тромбоза, который стал непосредственной причиной смерти (Канепа умерла в июне 2021 года), сказано в отчете.

По всей видимости, дело именно в эффекте от вакцины, уверены медики.