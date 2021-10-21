Рим, 21 октября, 2021, 21:43 — ИА Регнум. В ближайшее время вузы Италии, вероятно, ждет ужесточение антикоронавирусных ограничений, заявила в четверг, 21 октября, министр по делам высшего образования Кристина Месса.

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Она также предложила сделать бесплатным COVID-тестирование для студентов с противопоказаниями к вакцинации. Правительство ранее отказалось платить за тесты граждан, но это было сделано ради того, чтобы стимулировать людей прививаться, отметила Месса.

С 15 октября в Италии ужесточены эпидемиологические нормы: граждане, у которых нет «антикоронавирусного» сертификата, не могут ходить на работу. Получить этот документ могут привитые, переболевшие и сохранившие антитела или сдавшие тест с отрицательным результатом. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.