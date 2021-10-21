Сочи, Краснодарский край, , 21:51 — REGNUM Большинство населения России судит о других людях по их личностным качествам, а не по цвету кожи. Об этом 21 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«У нас в России нашим гражданам, в большинстве своем, все равно, какого цвета у человека кожа. Он или она — тоже не самое важное. Каждый из нас человек — вот что самое главное», — сказал Путин.

Также он отметил, что российское общество желает опираться на свой традиционный, многовековой уклад, а не на те новые «ценности», которые сейчас пропагандирует Запад.

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