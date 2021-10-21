Сочи, Краснодарский край, 21 октября, 2021, 21:51 — ИА Регнум. Большинство населения России судит о других людях по их личностным качествам, а не по цвету кожи. Об этом 21 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Выступление Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай»»

»У нас в России нашим гражданам, в большинстве своем все равно, какого цвета у человека кожа. Он или она — тоже не самое важное. Каждый из нас человек — вот что самое главное», — сказал Путин.

Также он отметил, что российское общество желает опираться на свой традиционный, многовековой уклад, а не на те новые «ценности», которые сейчас пропагандирует Запад.