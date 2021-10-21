Путин заявил об отсутствии расизма в России
Сочи, Краснодарский край, 21 октября, 2021, 21:51 — ИА Регнум. Большинство населения России судит о других людях по их личностным качествам, а не по цвету кожи. Об этом 21 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Следите за развитием событий в трансляции: «Выступление Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай»»
»У нас в России нашим гражданам, в большинстве своем все равно, какого цвета у человека кожа. Он или она — тоже не самое важное. Каждый из нас человек — вот что самое главное», — сказал Путин.
Также он отметил, что российское общество желает опираться на свой традиционный, многовековой уклад, а не на те новые «ценности», которые сейчас пропагандирует Запад.