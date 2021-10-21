Сочи, Краснодарский край, 21 октября, 2021, 21:42 — ИА Регнум. На Западе борьба за равноправие утратила прежние идеалы, на которых изначально зиждилась. Об этом 21 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Выступление Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай»»

Постепенно эта некогда благородная деятельность перерождается в агрессивный догматизм на грани абсурда.

«Противодействие проявлениям расизма — дело благородное. Но в новой культуре отмены оно превращается в обратную дискриминацию — расизм наоборот. Подчёркивание расовой темы еще больше разобщает людей, а ведь мечтой истинных борцов за гражданские права было как раз стирание различий, отказ от деления людей по цвету кожи», — сказал Путин.