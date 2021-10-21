Сочи, Краснодарский край, , 21:37 — REGNUM Страны Запада проходят примерно через те же идеологические аспекты, через которые Россия прошла около 100 лет назад. Об этом 21 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Путин Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Выступление Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай»»

По его словам, предлагаемые западом идеологические рецепты совершенно не новы. Все России уже проходила в начале ХХ века.

«Большевики после революции 1917 года тоже объявили, что изменят весь привычный уклад. Разрушение вековых ценностей, веры, отношений между людьми, вплоть до полного отказа от семьи — всё это объявлялось поступью прогресса. Это было модным тогда, также как и сегодня. И большевики также проявляли абсолютную нетерпимость к любым другим мнениям», — сказал Путин.

Глядя на происходящее в ряде западных стран, жители России с изумлением узнают отечественные практики, которые остались в далеком прошлом, отметил российский лидер.

Читайте ранее в этом сюжете: Большинство населения России не разделяет западных ценностей – Путин