Сочи, Краснодарский край, , 21:29 — REGNUM Жители России в основной своей массе не разделяют так называемых «прогрессивных» западных ценностей. Об этом 21 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Путин Kremlin.ru

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По его словам, в России с удивлением смотрят на развивающиеся процессы в странах, которые привыкли считать себя флагманами прогресса.

«Конечно, те социально-культурные потрясения, которые происходят в США и Западной Европе — не наше дело. Мы туда не лезем. Кто-то в странах Запада считает, что агрессивное вымарывание страниц собственной истории, диссеминация большинства, отказ от таких базовых вещей, как мама, папа, семья или даже различие полов — это, по их мнению, и есть вехи движения к общественному обновлению. Но я хочу подчеркнуть — это их право, но мы просим в наш дом особенно не лезть. У нас другая точка зрения, точнее у большинства российского общества другая точка зрения», — сказал Путин.

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