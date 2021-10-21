Сочи, Краснодарский край, 21 октября 2021, 21:20 — REGNUM Президент России Владимир Путин рассчитывает на проведение встречи «пятёрки» постоянных членов Совета Безопасности ООН, обсуждавшейся до пандемии COVID-19. Об этом он заявил 21 октября, выступая на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай»
Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай»
Kremlin.ru

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"Если говорить о моей инициативе провести встречу глав государств «пятёрки» постоянных членов Совета Безопасности, то она, в принципе, была поддержана всеми и можно было это сделать. Но возникли проблемы, которые с Россией не связаны, а связаны со спорами внутри этой «пятёрки», — сказал Путин.

Он также напомнил, что в скоре после того, как поступила инициатива, началась пандемия коронавируса, которая осложнила реализацию этих планов.

«Надеюсь, что, может быть, это когда-то и состоится. Это точно пойдёт на пользу», — добавил российский лидер.

Напомним, ранее в ходе выступление Владимир Путин заявил, что реформа ООН назрела, но должна осуществляться на основе консенсуса стран-участниц.

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