Сочи, Краснодарский край, 21 октября, 2021, 21:18 — ИА Регнум. Революции вызваны кризисом, но решить его неспособны. Об этом 21 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Путин». реж Оливер Стоун. 2017. США Владимир Путин

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По мнению российского лидера, революция лишь усугубляет имеющиеся в стране проблемы. В доказательство своих слов он привел события, которые произошли в Российской империи в 1917 году и в СССР в 1991 году.

«Ломать — не строить. И мы в России хорошо об этом знаем — 100 с лишним лет назад Россия объективно переживала серьезные проблемы, но не больше, чем другие страны, а может быть, и в меньшем масштабе и могла бы постепенно их решить. Но революционные потрясения привели к срыву, распаду великой страны. История повторилась 30 лет назад, когда потенциально мощная держава вовремя не вступила на путь гибких, но продуманных преобразований и в результате пала жертвой догматиков разного толка и реакционеров и так называемых прогрессистов — все постарались, с обеих сторон. Революция — не выход из кризиса, а усугубление кризиса», — сказал Путин.