Сочи, Краснодарский край, , 21:14 — REGNUM Только суверенные государства способны эффективно отвечать на вызовы времени и запросы граждан. Об этом 21 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Соответственно любой мировой порядок должен учитывать интересы государства, идти от них, а не пытаться доказывать, что их быть не должно, отметил российский лидер.

«К тому же нельзя что-то кому-то навязывать. В том числе и ценности, которые кто-то по своим соображениям назвал универсальными. Ведь, когда приходит кризис остается только одна универсальная ценность — человеческая жизнь. И как её сохранить, каждое государство решает самостоятельно», — сказал Путин.

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