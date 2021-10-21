Сочи, Краснодарский край, 21 октября, 2021, 21:14 — ИА Регнум. Только суверенные государства способны эффективно отвечать на вызовы времени и запросы граждан. Об этом 21 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Выступление Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай»»

Соответственно любой мировой порядок должен учитывать интересы государства, идти от них, а не пытаться доказывать, что их быть не должно, отметил российский лидер.

«К тому же нельзя что-то кому-то навязывать. В том числе и ценности, которые кто-то по своим соображениям назвал универсальными. Ведь, когда приходит кризис, остается только одна универсальная ценность — человеческая жизнь. И как её сохранить, каждое государство решает самостоятельно», — сказал Путин.