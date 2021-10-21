Сочи, Краснодарский край, 21 октября, 2021, 21:08 — ИА Регнум. Государство должно оставаться структурообразующей единицей мирового устройства. Об этом 21 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Пандемия коронавируса наглядно продемонстрировала, что структурообразующей единицей мирового устройства является государство», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что цифровые платформы не могут узурпировать власть, хотя и предпринимали такие попытки.

«В последнее десятилетие многие бравировали броскими концепциями, в которых роль государства провозглашалась устаревшей и уходящей. Якобы в условиях глобализации национальные границы становятся анахронизмом. Так говорили и те, кто пытались вскрыть чужие границы, полагаясь на собственные конкурентные преимущества. А как только выясняется, что кто-то где-то добивается больших результатов, так сразу же возвращаются к закрытию собственных границ, стену строят. Что мы, не видим этого?» — сказал президент России.