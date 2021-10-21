Сочи, Краснодарский край, , 21:03 — REGNUM Систему глобальных взаимоотношений, где Запад занимает господствующую роль построить так и не удалось. Об этом 21 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Путин Kremlin.ru

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Политическая история, пожалуй, еще не знает примеров, когда стабильное мировое устройство возникало бы без большой войны или не на основе ее итогов, отметил российский лидер во время своего выступления.

«Так что у нас есть возможность создать чрезвычайно благоприятный прецедент. Попытка сделать это после «Холодной войны» на основании господства Запада успехом, как мы видим, не увенчалась. Нынешняя состояние мира — последствие той неудачи. Мы должны извлечь из этого уроки», — сказал Путин.

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