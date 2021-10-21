Сочи, Краснодарский край, 21 октября, 2021, 20:54 — ИА Регнум. Деятельность НАТО на Украине угрожает безопасности России, заявил 21 октября президент РФ Владимир Путин на заседании международного клуба «Валдай».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Следите за развитием событий в трансляции: «Выступление Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай»»

Отметив, что Украину могут и не взять в НАТО, но при этом уже сейчас идёт «военное освоение» её территории натовскими странами, Путин сказал:

«И это реально создаёт угрозу для Российской Федерации, и мы отдаём себе в этом отчёт».

Напомнив о заявлениях главы Пентагона Ллойда Остина на Украине, президент России сказал, что фактически американский военный чиновник «открывает двери Украине в НАТО».