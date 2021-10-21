Сочи, Краснодарский край, , 20:51 — REGNUM Запад начинает терять роль доминирующей силы в мире. Об этом 21 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, изменившаяся расстановка сил предполагают перераспределением долей глобального влияния в пользу тех развивающихся стран, которые до сих пор чувствовали себя обделёнными.

«Говоря прямо, доминирование Запада в мировых делах, начавшееся несколько столетий назад и ставшее едва ли не абсолютным в конце ХХ века, уступает место намного более многообразной системе. Процесс трансформации не механический и по-своему уникальный», — сказал Путин.

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