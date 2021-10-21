Сочи, Краснодарский край, 21 октября, 2021, 20:51 — ИА Регнум. Запад начинает терять роль доминирующей силы в мире. Об этом 21 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Выступление Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай»»

По его словам, изменившаяся расстановка сил предполагает перераспределение долей глобального влияния в пользу тех развивающихся стран, которые до сих пор чувствовали себя обделёнными.

«Говоря прямо, доминирование Запада в мировых делах, начавшееся несколько столетий назад и ставшее едва ли не абсолютным в конце ХХ века, уступает место намного более многообразной системе. Процесс трансформации не механический и по-своему уникальный», — сказал Путин.