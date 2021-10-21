Пандемия выявила недостатки глобальных институтов – Путин
Сочи, Краснодарский край, 21 октября, 2021, 20:46 — ИА Регнум. Пандемия коронавируса показала недостатки международных институтов. Об этом 21 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Следите за развитием событий в трансляции: «Выступление Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай»»
«Каждое правительство, каждый лидер отвечает, прежде всего, перед своими согражданами. Понятное дело, главное обеспечить их безопасность, спокойствие и благосостояние», — сказал Путин.
Поэтому международные темы никогда не будут так важны для руководства стран, как внутренняя стабильность, что в целом является оправданным подходом, отметил российский лидер.
«К тому же институты мирового управления не всегда работают эффективно. В этом смысле пандемия могла бы помочь. Она наглядно проявила у каких институтов есть потенциал, а какие нуждаются в донастройке», — подчеркнул президент России.