Сочи, Краснодарский край, 21 октября, 2021, 20:46 — ИА Регнум. Пандемия коронавируса показала недостатки международных институтов. Об этом 21 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«Каждое правительство, каждый лидер отвечает, прежде всего, перед своими согражданами. Понятное дело, главное обеспечить их безопасность, спокойствие и благосостояние», — сказал Путин.

Поэтому международные темы никогда не будут так важны для руководства стран, как внутренняя стабильность, что в целом является оправданным подходом, отметил российский лидер.

«К тому же институты мирового управления не всегда работают эффективно. В этом смысле пандемия могла бы помочь. Она наглядно проявила у каких институтов есть потенциал, а какие нуждаются в донастройке», — подчеркнул президент России.