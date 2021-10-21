Сочи, Краснодарский край, 21 октября, 2021, 20:36 — ИА Регнум. Приверженность идеалам сотрудничества декларируется многими государствами, но не исполняется в итоге на практике в должной мере. Об этом 21 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Выступление Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай»»

«На словах все государства заявляют о приверженности идеалам сотрудничества, готовности вместе работать над решением общих проблем. Но это на словах. А на деле происходит прямо противоположное», — сказал Путин.

При этом пандемия коронавируса только подстегнула негативные тенденции, которые в мире наметились давно.

«Подход «своя рубашка ближе к телу» стал нормой. Сейчас никто этого и скрывать не пытается, зачастую этим даже кичатся, выставляют на показах. Эгоистичные интересы взяли верх над понятием общего блага», — отметил президент России.