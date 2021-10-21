Путин пообещал проанализировать «размытые критерии» в законе об иноагентах
Сочи, Краснодарский край, 21 октября, 2021, 20:31 — ИА Регнум. Вызывающие критику положения закона об иностранных агентах будут проанализированы. Об этом заявил 21 октября президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
Следите за развитием событий в трансляции: «Выступление Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай»»
«Ещё раз и ещё раз — это я вам обещаю — посмотрим эти размытые критерии», — сказал глава государства.
Путин отметил, что уже давал поручение и администрации президента, и депутатам Государственной думы возвращаться к рассмотрению данного вопроса, чтобы «этот инструмент совершенствовали и ни в коем случае не злоупотребляли им».
Ранее в ходе выступления Владимир Путин заявил, что в России не будет «коврового» внесения СМИ в реестр иностранных агентов, и отметил, что «опасность этого сильно преувеличена».