Сочи, Краснодарский край, 21 октября, 2021, 20:31 — ИА Регнум. Вызывающие критику положения закона об иностранных агентах будут проанализированы. Об этом заявил 21 октября президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Kremlin.ru Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай»

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«Ещё раз и ещё раз — это я вам обещаю — посмотрим эти размытые критерии», — сказал глава государства.

Путин отметил, что уже давал поручение и администрации президента, и депутатам Государственной думы возвращаться к рассмотрению данного вопроса, чтобы «этот инструмент совершенствовали и ни в коем случае не злоупотребляли им».

Ранее в ходе выступления Владимир Путин заявил, что в России не будет «коврового» внесения СМИ в реестр иностранных агентов, и отметил, что «опасность этого сильно преувеличена».